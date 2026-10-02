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‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ interpretó ‘Contigo aprendí’, pero le faltó el acento español - CaracolTV

A Amparo le gustó la presentación, mientras que a César le hizo falta el acento español. Por otro lado, Elder destacó que lo notó más confiado en el escenario. ¿Será padrino de algún ‘Yo Me Llamo Mini’?

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ interpretó ‘Contigo aprendí’, pero le faltó el acento español

A Amparo le gustó la presentación, mientras que a César le hizo falta el acento español. Por otro lado, Elder destacó que lo notó más confiado en el escenario. ¿Será padrino de algún ‘Yo Me Llamo Mini’?

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Pablo Alborán' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Pablo Alborán' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión