‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ interpretó ‘Contigo aprendí’, pero le faltó el acento español

El escenario de 'Yo Me Llamo' volvió a vestirse de romanticismo con la presentación de 'Pablo Alborán', quien saltó a la tarima para interpretar el clásico tema 'Contigo aprendí'. El participante demostró una notable evolución en su postura y control escénico, logrando cautivar a parte del mesa de jurados, aunque las opiniones terminaron divididas por cuenta de la técnica vocal.

Amparo Grisales no escatimó en elogios para el concursante, destacando su conexión con la fibra emotiva de la canción y la fuerza visual de su actuación. Por su parte, el jurado Elder Dayán celebró la seguridad con la que se desplazó por el escenario, señalando que se nota un progreso evidente en su aplomo frente al público. De hecho, la complicidad fue tal que en el ambiente quedó flotando la duda sobre si el artista podría convertirse en padrino de algún 'Yo Me Llamo Mini'.

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Sin embargo, la exigencia técnica corrió por cuenta de César Escola. El maestro fue contundente al señalar que, si bien la interpretación fue afinada y emotiva, al participante le hizo falta marcar el característico acento español que define el color vocal y la identidad del verdadero Pablo Alborán, un aspecto fundamental para lograr la imitación perfecta en esta etapa de la competencia.

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Cuál es el nombre real de Pablo Alborán y dónde nació

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El cantante y compositor español es registrado con el nombre completo de Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz. Nació el 31 de mayo de 1989 en Málaga, Andalucía, España, ciudad donde inició su formación musical desde muy joven aprendiendo a tocar piano, guitarra clásica y flamenco.

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Cuáles son las canciones más famosas de Pablo Alborán

Entre los éxitos más destacados del cantautor malagueño se encuentran 'Solamente tú', tema que lo catapultó a la fama internacional en 2010, seguido por grandes composiciones del pop romántico como 'Dónde está el amor', 'Prometo', 'Saturno' y 'Por fin', posicionándolo como un referente de la música en español.

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