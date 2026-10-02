‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ conquistó el escenario en plena presentación

La tensión en el escenario de 'Yo Me Llamo' aumenta con cada gala, pero 'Laura Pausini' tenía claro que no podía ceder terreno. Con la determinación de asegurar su permanencia en la competencia, la participante saltó a la tarima dispuesta a entregar una de las actuaciones más sólidas de su proceso.

Su esfuerzo dio frutos inmediatos. Tras interpretar su tema, la imitadora cosechó elogios unánimes por parte de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán. El jurado no solo aplaudió su afinación y actitud en escena, sino que destacó de manera especial la notable evolución técnica que ha logrado gracias al acompañamiento constante de los profesores en la Escuela de 'Yo Me Llamo'. Con este desempeño, la participante reafirma que es una de las cartas fuertes del programa.



Cuál es el nombre real de Laura Pausini y de dónde es

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La reconocida cantautora italiana se llama Laura Pausini. Nació el 16 de mayo de 1974 en Faenza, provincia de Rávena, Italia, y creció en la localidad de Solarolo, desde donde proyectó su carrera tras ganar el Festival de la Canción de Sanremo en 1993.

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Cuáles son las canciones más famosas de Laura Pausini



Entre los mayores éxitos de la artista italiana en el mundo hispanohablante destacan baladas icónicas como 'La soledad', 'Se fue', 'Amores extraños', 'En cambio no' y 'Víveme', temas que se convirtieron en clásicos de la música romántica en español.