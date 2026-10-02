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‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ conquistó el escenario en plena presentación - CaracolTV

La imitadora sabía que debía defender su puesto y, se puso en la tarea de hacer su mejor presentación. Recibió elogios por parte de Amparo, César y Elder por su trabajo en la Escuela.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ conquistó el escenario en plena presentación

La imitadora sabía que debía defender su puesto y, se puso en la tarea de hacer su mejor presentación. Recibió elogios por parte de Amparo, César y Elder por su trabajo en la Escuela.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión