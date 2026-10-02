‘Yo Me Llamo José José’ superó su timidez y conquistó al jurado

Conforme avanzaba su interpretación, el participante fue ganando terreno y aplomos en escena. El maestro César Escola fue uno de los primeros en reconocer su progreso, señalando que a medida que transcurrió la presentación, el imitador logró afinar y mejorar notablemente el tono de su voz, acercándose al color tan característico del 'Príncipe de la Canción'.

Por su parte, Elder Dayán aplaudió su actitud y enfoque dentro del programa, asegurando que es un concursante con criterio que realmente sabe en dónde está parado y hacia dónde quiere llevar su personaje. Esta actuación le devuelve la confianza al participante y reafirma su compromiso en la Escuela de 'Yo Me Llamo'.



Cuál es el nombre real de José José y de dónde era

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El célebre cantante mexicano era registrado con el nombre de José Rómulo Sosa Ortiz. Nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México, y falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida, dejando un legado imborrable en la música romántica hispanoamericana.

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Cuáles son las canciones más famosas de José José



Conocido mundialmente como 'El Príncipe de la Canción', cosechó decenas de éxitos en la balada latina, entre los que destacan clásicos atemporales como 'El triste', 'Gavilán o paloma', 'Amar y querer', 'La nave del olvido' y '40 y 20'.

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