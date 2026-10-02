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‘Yo Me Llamo José José’ superó su timidez y conquistó al jurado - CaracolTV

El ‘Maestro’ César Escola aseguró que el artista a medida de su presentación mejoró el tono de su voz. Por su parte, Elder Dayán le dijo que él sí era un participante que sabía dónde estaba.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo José José’ superó su timidez y conquistó al jurado

El ‘Maestro’ César Escola aseguró que el artista a medida de su presentación mejoró el tono de su voz. Por su parte, Elder Dayán le dijo que él sí era un participante que sabía dónde estaba.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo José José' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo José José' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión