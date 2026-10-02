‘Yo Me Llamo Shakira’ recibió comentario de parte de Amparo Grisales: “no te odiamos”

Las tensiones en el escenario de 'Yo Me Llamo' alcanzaron su punto más alto durante la presentación de 'Shakira', quien saltó a la tarima dispuesta a deslumbrar, pero se encontró con observaciones contundentes por parte de la mesa de juzgamiento.

Ante el ambiente cargado y las emociones a flor de piel, Amparo Grisales tomó la vocería para dejar un mensaje claro de empatía y profesionalismo, asegurándole a la participante con firmeza: "no te odiamos". La 'Diva de Colombia', junto con sus compañeros de mesa, enfatizó en que ninguna de las correcciones se hace a título personal, sino que responden al nivel de exigencia necesario para pulir los detalles que aún le hacen falta a la imitadora para destacar como la mejor en la competencia.



El jurado reiteró que la Escuela de 'Yo Me Llamo' busca llevar la imitación a su máximo potencial, por lo que cada llamado de atención debe asumirse como un impulso para triunfar en el escenario y acercarse a la copia exacta de la barranquillera.

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Cuál es el nombre real de Shakira y dónde nació

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La superestrella internacional es registrada con el nombre de Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, ciudad donde comenzó a desarrollar su talento musical escribiendo canciones desde muy temprana edad.



Cuáles son los mayores éxitos globales de Shakira

A lo largo de su trayectoria, la cantautora colombiana ha marcado hitos de la música latina e internacional con temas icónicos como 'Hips Don't Lie', 'Whenever, Wherever', 'Ciega, sordomuda', 'Waka Waka' y la galardonada 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

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