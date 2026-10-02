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‘Yo Me Llamo Shakira’ recibió comentario de parte de Amparo Grisales: “no te odiamos” - CaracolTV

Los jurados le dijeron a la concursante que nada era personal, en cambio, todo lo que sugieren es para que todos triunfen en el escenario. Según los jurados, le faltaron cosas para ser la mejor.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Shakira’ recibió comentario de parte de Amparo Grisales: “no te odiamos”

Los jurados le dijeron a la concursante que nada era personal, en cambio, todo lo que sugieren es para que todos triunfen en el escenario. Según los jurados, le faltaron cosas para ser la mejor.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Shakira’ en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Shakira’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión