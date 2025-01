Sí se llaman: ellos son los primeros 12 imitadores de la Escuela de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Estar enamorado’ de P. Casas y M. Álvarez.

Yo Me Llamo Selena canta ‘Si una vez’ de A. Quintanilla y P. Astudillo.

Yo Me Llamo Wisin y Yandel cantan ‘Abusadora’ de M. Masís, J. Morera y LL. Veguilla.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Con los años que me quedan’ de E. Estefan y G. Estefan.

Yo Me Llamo Romeo canta ‘El malo’ de Anthony Santos.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Pelo Suelto’ de María Morn Aguilar.

Yo Me Llamo Camila canta ‘Bésame’ de A. Vélez y M. Domínguez.

Yo Me Llamo Eliseo Herrera canta ‘El vivo y el bobo’ de Eliseo Herrera Junco.

Yo Me Llamo Fito Páez canta ‘A rodar mi vida’ de R. Páez y C. Villavicencio.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Directo al corazón’ de Enrique Guzmán Yáñez.

Yo Me Llamo Oscar D'León canta ‘Detalles’ de Oscar Emilio León Simosa.

Yo Me Llamo Till Lindemann canta ‘Sonne’ de C. Doom, D. Lorenz, D. Riedel, P. Landers, R. Kruspe y T. Lindemann.

