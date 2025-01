Cómo funcionará la nueva etapa de Yo Me Llamo y cuántos participantes quedarán en competencia

El pasado 22 de enero finalizaron las Audiciones de Yo Me Llamo luego de varios días de trabajo por parte de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes se encargaron de analizar las características físicas, vocales y de gesticulación de los imitadores que llegaron al Templo de la Imitación con la esperanza de conseguir su sueño.

Posteriormente, se llevaron a cabo los Duelos, donde los elegidos bajo la identidad de un mismo artista se enfrentaron en el escenario para demostrar quién se asemejaba más a su cantante favorito. Ahora, los televidentes se preparan para disfrutar de algunas novedades, que traen a su vez varias sorpresas.

Cómo funcionará la nueva etapa de Yo Me Llamo

Durante el capítulo 13 de Yo Me Llamo 2025, los expertos les dan la bienvenida a los fanáticos de Caracol Televisión y anuncian la llegada de una fase que dejará a los admiradores gratamente sorprendidos. Se trata de una etapa denominada 'De 63 a 51'. 'El Maestro' Escola es el encargado de tomar la palabra y explicar cómo manejarán esta dinámica.

Según expresa, durante las siguientes cuatro noches, los jurados se encargarán de escoger a aquellos concursantes que entrarán a la Escuela de Yo Me Llamo para prepararse y estar un paso más cerca de ser los dobles exactos de sus exponentes favoritos.

"Tenemos 63 candidatos, pero solamente 51 ingresarán a la Escuela, quiere decir que vamos a eliminar a tres participantes por cada episodio, ¿qué les parece?", cuestiona en medio del set de grabación.

'La Diva de Colombia' interviene para señalar que estarán muy atentos al desempeño de los seleccionados para determinar si lograron estudiar bien a sus personajes o si, por el contrario, tuvieron una involución.

Con esta introducción se da inicio oficialmente al ciclo, noticia que emociona también a Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes permanecen ansiosas en el backstage por conocer las novedades que traen consigo cada uno de los involucrados.

