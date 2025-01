¿Qué espera en Yo Me Llamo?: Melina Ramírez se sincera sobre los dobles que le gustaría ver

Melina Ramírez ha estado a lo largo de cinco temporadas acompañando a los colombianos que se reúnen en familia a ver la magia que se crea alrededor de Yo Me Llamo y todos los participantes que se animan a presentarse en este importante escenario de nuestro país.

Gracias a esto, la presentadora también ha adquirido un olfato para saber cuáles son esos dobles que en la etapa de Audiciones tienen un potencial para brillar en el Templo de la Imitación y que desde la primera nota prometen un derroche de talento, así como también sabe cuando las interpretaciones no van a ser lo esperado.

Te puede interesar: La relación de Melina Ramírez y Laura Acuña: Por primera vez Yo Me Llamo tiene dos presentadoras

No obstante, siempre hay casos que la ponen a dudar, causando que se sorprenda ante la propuesta que traen los participantes que buscan un cupo a la Escuela, tal y como le pasó en esta décima temporada.

Y es que apenas vio a Vilma Palma ingresar al escenario se llenó de ilusiones sobre lo que podría pasar con este personaje, cuyo aspecto físico le hizo pensar que estaban frente al doble perfecto, lo cual no terminó sucediendo de dicha manera porque los expertos no lo dejaron avanzar.

Conoce más: Melina Ramírez confiesa cuál es la audición de Yo Me Llamo que más la ha marcado

Publicidad

"A mí en lo personal me fascina (la banda) y como que sí me había gustado, pero al jurado no mucho y la verdad es que se fue bravo, aunque por favor síguelo intentando y practicando, aquí te esperamos el otro año, muero por tener esta agrupación", comenta Melina.

En definitiva, la presentadora anhela ver más intérpretes de géneros como el rock, especialmente en español, clásicos en inglés, con músicos de décadas anteriores a los 2000, y baladas románticas.

Lee también: Búfalo reveló cuál es el peso más alto que ha cargado: supera un bus de TransMilenio

Publicidad

Cabe destacar que otro factor que ha sido clave para el éxito de Yo Me Llamo en esta edición es la gran dupla que ha formado de la mano de Laura Acuña , demostrando que dos mujeres pueden trabajar juntas sin problemas y creando una relación bastante entretenido, por lo que ellas han sabido gozarse estas Audiciones al máximo mientras que opinan sobre los espectáculos, cantan los temas musicales y dan a conocer lo que piensan a los jurados, así ellos no las estén escuchando.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.