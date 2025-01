Tres participantes regresan a Yo Me Llamo tras ser eliminados: los televidentes son escuchados

Al final del capítulo 12 de Yo Me Llamo , Armonio les da una noticia a los jurados y les dice que, en las audiciones, han existido algunos errores, por eso, les da la oportunidad de seleccionar nuevamente a tres de los participantes de esta etapa.

Aunque inicialmente les habían dicho que no, esta es la ocasión para que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz vuelvan a pensar en sus decisiones y rescaten a los participantes que consideran que pueden tener otra oportunidad.

¿Se arrepienten? Vale la pena resaltar que los tres nombres mencionados por los expertos del Templo de la Imitación son, precisamente, los mismos que los televidentes amaron en redes sociales después de sus presentaciones.

Los tres nombres son pronunciados y es Búfalo quien se encarga de traerlos de nuevo al escenario para que puedan demostrar, por segunda vez, que merecen estar en la producción y que tienen lo necesario para ser los dobles perfectos.

Quiénes regresan a Yo Me Llamo

La primera en comunicar el nombre de su elegida es Amparo Grisales que comenta: “hay una hermosa que sí, estuve pensando que es una lástima no tenerla aquí, es Yo Me Llamo Whitney Houston”. En ese momento, la intérprete entra, confiesa que está impactada y asegura que lo hará mejor.

Por otro lado, Rey Ruiz manifiesta: “Pensándolo bien, me quedé medio frustrado con una decisión que tomé, para mí fue el imitador de Carin León”. En ese momento, Búfalo entra con el participante, quien manifiesta su orgullo por volver a la producción.

Finalmente llega el turno de César Escola que dice: “¿A quién me gustaría darle la oportunidad? A Yo Me Llamo Manuel Turizo”, Melina Ramírez explica que Colombia entero lo estaba pidiendo y hasta el mismo cantante original lo hizo, por eso ahora tiene una nueva participación.

Antes de terminar el capítulo ‘La Diva de Colombia’ resalta que estos artistas fueron los que los televidentes querían y precisamente es el público quien merece que le den el gusto y los que decidirán si mejoraron o empeoraron.

En redes sociales las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que celebran el regreso de los imitadores, especialmente de Yo Me Llamo Whitney Houston y del imitador de Manuel Turizo, quienes, en su momento, fueron tendencia.

Se hizo justicia con Manuel Turizo y Whitney 🥹🥹🥹🥹 #YoMeLlamo — Carolina (@carolinasilvacl) January 23, 2025

DEVOLVIERON A MANUEL TURIZO Y A WHITNEY HOUSTON ROMPAN TOO EL MUNDO QUE INVITA PIPE DAAAZAAAAA y #YoMeLlamo pic.twitter.com/y2HixurpIA — ☾︎ (@Shophill7) January 23, 2025

