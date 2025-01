Surgen tensiones entre los jurados por participantes que "no se llaman"

Ricky Martin canta ‘María’ de R. Rosa, K. Porter y L. Gómez

Thalia canta ‘Piel Morena’ de Flavio Enrique Santander.

Mick Jagger canta ‘I Can’t Get No Satisfaction’ de M. Jagger y K. Richards.

Ricardo Montaner canta ‘Me va a extrañar’ de G. Tosetto y H. Reglero.

Raffaella Carrá canta ‘Pedro’ de G. Bancompagni, F. Bracardi y P. Ormi.

Marbelle canta ‘Adicta al dolor’ de A. Giraldo, L. Rodríguez, J. Hernández, G. Jiménez, D. Ordoñezy B. Ramírez.

Nicky Jam canta ‘Hasta el amanecer’ de De c. Mena, N. Rivera y J. Medina.

Rodolfo Aicardi canta ‘Cariñito’ de Ángel Aníbal Rosado García.

Ariana Grande canta ‘7 rings’ de T. Monet, O. Hammerstein II, R. Rodgers, A. Grande, N. Vitia, K. Krysiuk, T. Lee, C. Anderson, M. Foster y V. Monét.

Manuel Turizo ‘Quiéreme mientras se pueda’ de J. Vargas, J. Medina, J. Turizo, M. Turizo, F. Clemente, R. Cano y A. Francesco.

Whitney Houton canta ‘I will always love you’ de de Dolly Parton.

Yeison Jiménez canta ‘El desmadre’ de Yeison Orlando Jiménez Galeano.

Elkin Ramírez canta ‘Lenguaje de mi piel’ de F. López, J. Atehortúa y E. Ramírez.

Joe Arroyo canta ‘La Noche’ de Álvaro José Arroyo.

Alejandro Fernández canta ‘Como quien pierde una estrella’ de Humberto Estrada Olivas.

Amanda Miguel canta ‘Así no te amará jamás’ de M. Boccadoro, A. Miguel y G. Carballo.

