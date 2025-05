Quiénes se presentaron en Yo Me Llamo: duros comentarios por falta de preparación

En el escenario de Yo Me Llamo, los imitadores brillan interpretando grandes éxitos de la música mundial. Cada uno de ellos se presenta con pasión y entrega, rindiendo homenaje a los artistas originales que representan.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta 'Te quiero', una emotiva balada del propio José Luis Perales. Con voz serena y mirada profunda, transmite el sentimiento puro del amor. Su interpretación conmueve al público desde los primeros acordes.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio interpreta con fuerza 'No me amenaces', una canción compuesta por José Alfredo Jiménez Sandoval. Su actuación es intensa, con carácter y el mensaje claro de una mujer que no se deja intimidar.

Luego, Yo Me Llamo Martín Elías sube al escenario para cantar 'Ya tengo quién me quiera', tema escrito por Omar Geles. Su energía contagiosa y carisma natural evocan el estilo alegre y romántico del vallenato.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar interpreta 'La basurita', de Juan Záizar Torres. Su voz dulce y poderosa refleja la esencia del regional mexicano. Con vestuario tradicional y gran expresividad, cautiva a la audiencia.

En el turno de la salsa, Yo Me Llamo Óscar D'León presenta 'Sigue tu camino', una canción de Óscar Emilio León Simasa. Su ritmo, sonrisa y dominio del escenario lo convierten en uno de los favoritos de la noche.

Desde el mundo anglosajón, Yo Me Llamo Dean Martin canta 'L.O.V.E.', compuesta por B. Kathold y M. Gobler. Su voz elegante y su presencia sofisticada transportan al público a otra época.

Yo Me Llamo Luis Alfonso interpreta 'Corrido de mi vida', de J. Medina y L. Rendón.

Yo Me Llamo Raphael canta 'La noche', compuesta por S. Adamo y J. Corcega. Su dramatismo y potencia vocal generan una ovación de pie por parte del jurado y el público.

La irreverente Yo Me Llamo Gloria Trevi interpreta 'Mañana', canción de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Su energía explosiva y estilo único electrizan el escenario.

Por su parte, Yo Me Llamo Pitbull prende la fiesta con 'I feel good', una canción con múltiples compositores. Su ritmo urbano y presencia magnética hacen vibrar la sala.

Finalmente, Yo Me Llamo Eduin Caz cierra la noche con 'Gracias', de Adrián Chaparro. Su interpretación sincera y emotiva deja un mensaje de gratitud que toca los corazones.

