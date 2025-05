Presentaciones Yo Me Llamo: Escola se molesta con la actitud de un imitador y así le responde

Los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz se vuelven más estrictos con los participantes de Yo Me Llamo, que trabajan duro para cumplir con sus expectativas y parecerse a sus artistas favoritos. Sin embargo, esta noche tres de ellos van directo a eliminación y solo uno gana millones por su gran presentación

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Cuando me vaya’ Joan Manuel Serrat Teresa

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Solo tuyo’ de Felipe Renán Peláez Rodríguez

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Turn the beat around’ de G. Jackson – P. Jackson

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El último beso’ de José Manuel Figueroa Figueroa

Yo Me Llamo Kany García ‘Madera fina’ de Giordano Di Marzo Migani

Yo Me Llamo Bob Marley ‘Iron Lion Zion’ de Robert Nesta Marley

