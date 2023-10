Yo Me Llamo Carin León comparte su premio con el imitador de Jessi Uribe

La sexta pareja en presentarse en el Templo de la Imitación en frente de Amparo Grisales , Pipe Bueno , César Escola y el público expectante es la conformada por Yo Me Llamo Carin León y Jessi Uribe. Luego de interpretar tres canciones cada uno, los concursantes esperan pacientemente la retroalimentación por parte de los expertos.

“Qué música tan deliciosa, estamos extasiados aquí (…) Ambos estuvieron contundentes, en su estilo, pudimos disfrutar, ya no es comparar ni calificar, sino gozar de las voces, así como también de la interpretación. De verdad, me encantó”, son algunos de los comentarios que hacen los jurados.

Yo Me Llamo Carin León comparte el premio con su compañero

Carlos Calero les pide a los expertos que revelen quién tuvo un mejor desempeño durante la velada, es así como ‘La Diva de Colombia’ y ‘El Maestro’ votan a favor de León, mientras que el cantante de música popular le da su confianza al imitador de su colega colombiano.

Al enterarse de la noticia, el participante que está dando vida al mexicano no duda en festejar; no obstante, lo que en realidad llama la atención, es que toma el micrófono para dar a conocer que quiere compartir el premio que acaba de recibir con su compañero, argumentando que entiende que en este punto de la producción todos están muy cerca de convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

“Muchas gracias de verdad, sinceramente sé que esto es una competencia, un duelo, mi compañero lo hizo también con el corazón y las ganas. Quiero compartir mi premio con él porque, más que por el dinero, estamos acá debido al placer y el gusto”, menciona.

Grisales es una de las primeras en mostrarse nostálgica con esta escena, pues empieza a llorar y felicita a todos por haber conformado un verdadero equipo de trabajo en donde prima el compañerismo.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?