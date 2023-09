Yo Me Llamo: Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno revelan quiénes quedan en riesgo

Luego de haber escuchado atentamente las presentaciones de los imitadores de Shakira, Diomedes Díaz, Ángela Aguilar, Gilberto Santa Rosa, Alejandro Fernández, Daddy Yankee y Raphael, el jurado de Yo Me Llamo da a conocer los nombres de los tres artistas que quedan en riesgo durante este ciclo.

"Querido jurado, momento de conocer la decisión. Cada uno de ustedes me debe dar le nombre del artista que esta noche no se llamó y que va a la noche de eliminación", señala Carlos Calero en medio de la transmisión. Es justo allí cuando Pipe Bueno , Amparo Grisales y César Escola revelan los nombres de los dobles de Alejandro Fernández, Diomedes Díaz y Ángela Aguilar respectivamente.

Mientras los participantes van abandonando el escenario, Calero les da ánimo para prepararse en la escuela y sacarle así el máximo provecho a la nueva oportunidad que tienen dentro de la producción.

El veredicto de Sinfoni

El momento de robarse las miradas del público es para Sinfoni, el hada de la afinación, quien analiza cada una de las presentaciones y revela quién es el imitador que tuvo un mejor desempeño durante la velada y que debe participar para llevarse un millonario permio a su casa.

"Esta noche sigo aprendiendo y llenando de conocimiento mi base de datos con información humana valiosa que cada día utilizo para enriquecer mis redes sociales. Antes de decir el nombre del mejor de la noche, no olviden #YoMeLlamoSinfoni (...) El mejor de la noche para mí es Daddy Yankee", menciona.

El participante escoge a su personaje entre los bustos que están expuestos y se lleva 5 millones de pesos.



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.