Tres imitadores se despiden de Yo Me Llamo: las lágrimas son inevitables hasta en los jurados

Los imitadores de Yo Me Llamo se han encargado de brindarles a los colombianos noches llenas de magia y talento, por lo cual siempre es difícil despedirse de ellos, sin embargo, esto hace parte de las reglas de la competencia y es necesario que tres de ellos abandonen el Templo de la Imitación.

Antes de dar su veredicto, Amparo Grisales no puede evitar llorar, dado que confiesa que ya les tiene mucho cariño a todos los participantes que están en el concurso musical y que todo lo que pasa allí es con la intención de verlos evolucionar y lograr que lleguen a importantes escenarios alrededor del mundo.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Shakira habla de su relación con el imitador de Elvis Crespo: "estoy enamoradísima"

Con la emotividad como protagonista, los jurados de Yo Me Llamo determinan que los imitadores de: Elvis Crespo, Kany García y Bad Bunny son quienes deben despedirse del Templo de la Imitación y seguir con su sueño fuera de esta competencia.

A su vez, los dobles que aseguraron su permanencia no pueden evitar llorar, pues no solamente sienten la tranquilidad de mantener su cupo, sino que también se ven afectados por la salida de sus compañeros.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Te puede interesar: Yo Me Llamo Vicente Fernández finalmente envejece su personaje, ¿consigue lo que esperaba el jurado?



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.