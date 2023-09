Los jurados de Yo Me Llamo dan a conocer sus opiniones en la Noche de Eliminación

Durante la Noche de Eliminación los jurados de Yo Me Llamo están con todos los ojos puestos sobre los imitadores que se presentan en el escenario del Templo de la Imitación, dado que es necesario que estén muy seguros de la decisión que van a tomar al final de los shows.

Es por ello que se fijan, nuevamente, en todos los detalles que componen a cada uno de los dobles, desde la voz hasta la personificación, y tienen presentes las observaciones que les habían hecho en sus presentaciones pasadas, dado que si no muestran una mejora no podrán asegurar su cupo en el concurso musical.

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno van directo al grano en sus comentarios luego de ver a los participantes en tarima, ya que son conscientes de que si no ven mejoras en ellos es porque no poseen lo que se necesita para seguir en Yo Me Llamo.

Estas son nueve de las doce retroalimentaciones que hacen los expertos en encontrar a los dobles perfectos durante la Noche de Eliminación del cuarto ciclo en el Templo de la Imitación.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.

