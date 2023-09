En el cuarto ciclo de Yo Me Llamo, los jurados aumentan su nivel de exigencia

Esta es la segunda ronda de espectáculos que conforman este cuarto ciclo de Yo Me Llamo , en la cual los jurados del Templo de la Imitación empiezan a exigirles más a los participantes, quienes deben tener en cuenta factores más allá de la voz, el color o la afinación.

Mientras que unos dobles sí hacen caso de las recomendaciones de los expertos, quienes no dudan en darles varios elogios, otros disminuyen su nivel al presentar errores que anteriormente no tenían. Aquí podrás ver a cuatro de los siete imitadores que estuvieron en el escenario.

Durante estas presentaciones del ciclo cuatro del concurso musical, Yo Me Llamo Kany García canta 'Que te vaya mal' de Kany García, una presentación con la cual se lleva varios elogios de los jurados.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!



¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?