Amparo Grisales explota contra Yo Me Llamo Ryan Castro por "renegar" de sus recomendaciones

Un verdadero momento de tensión se vive durante la cuarta presentación del capítulo 71 de Yo Me Llamo , pues el imitador de Ryan Castro tiene un fuerte enfrentamiento con Amparo Grisales luego de interpretar el exitoso tema musical ‘Quema’ en frente de los expertos y todo el público expectante.

El hecho tiene lugar durante la retroalimentación, pues ‘La Diva de Colombia’, Pipe Bueno y César Escola afirman que a medida que avanzaba el espectáculo pudieron darse cuenta de que él presentó problemas en materia de respiración y afinación.

Ante los comentarios, el joven aprovecha para aclarar que tenía todo un reto al interpretar esta canción, pues el tema original tiene como protagonistas no solo a Ryan Castro, sino también a Peso Pluma, por lo que tuvo que recrear ambas partes con su voz.

Mientras da a conocer su perspectiva, el doble se ve interrumpido por ‘La Diva de Colombia’, quien asegura que, aunque sabe que se esforzó mucho por tener un buen desempeño, no puede desconocer que todos los concursantes han hecho lo que ha estado en sus manos por avanzar en competencia y menciona que esa no es una excusa.

“No se les puede decir nada a ustedes porque entonces salen de aquí renegando, furiosos (…) Se les nota en el tono de voz que no les gusta que uno les diga algo. Todos se esfuerzan mucho y quieren llegar a estar entre los primeros, eso lo tienen cada uno de ustedes más allá de que tengan que hacer toda la canción”, afirma.

Asimismo, señala que el imitador únicamente está centrándose en los mensajes negativos y tomándose las acotaciones a modo personal, pues agrega que todos en algún punto lo han felicitado debido a la energía que transmite con el género urbano cada vez que tiene la oportunidad de exponer su talento.

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

