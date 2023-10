Jurado de Yo Me Llamo concuerda en que la imitadora de Greeicy sonó muy "aniñada" en el show

La quinta participante en presentarse durante el capítulo 55 de Yo Me Llamo es la imitadora de Greeicy Rendón, quien tiene la posibilidad de reunirse primero con Yanetsis Alfonso, profesora de Técnica Vocal de la Escuela, para estudiar cómo será su interpretación en el programa.

Al Templo de la Imitación llega la doble de la caleña para interpretar ‘Minifalda’ luciendo el mismo atuendo que usa su artista favorita en el videoclip. Durante la intervención musical, la joven hace algunos movimientos sensuales y hasta le transmite su buena energía al público; sin embargo, el jurado se percata de algunos errores.

¿Qué comentarios recibe Yo Me Llamo Greeicy luego de su show?

Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola no dudan en revelar que la concursante tuvo algunas fallas cuando intentaba tener el mismo color de voz de la pareja de Mike Bahía, pues llegó a escucharse mucho más pequeña de lo que ella en realidad suena.

“La afinación estuvo súper bien, el look está increíble (…) pero yo creo que le faltó un poco de respiración (…) Lo manejaste de buena forma en general; sin embargo, considero que la voz aniñada del comienzo tendría que ser con más aire y no achiquitarla, entonces te alejó del color de la voz”, explica ‘El Maestro’ en medio de la transmisión.

‘La Diva de Colombia’, por su parte, agrega que Rendón en la vida real se caracteriza por tener una voz de niña mimada, pero al mismo tiempo con rasgos de sensualidad que la hacen ser única, por lo que le recomendó que trabajara más en ese aspecto; mientras tanto, el cantante de música popular señala que le hizo falta un poco de sabor al espectáculo.



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.Te puede interesar: Yo Me Llamo Luis Miguel recibe halagos y dice que le gustaría lucir los dientes separados

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.