Melina Ramírez enumera tres factores que hicieron única esta temporada de Yo Me Llamo

Melina Ramírez es parte fundamental de la familia de Yo Me Llamo , pues es la encargada de mostrar lo que hay detrás de cada uno de los imitadores que se presentan en el Templo de la Imitación, además de ayudarlos a calmar los nervios antes de cada espectáculo y a expresar sus emociones luego de que pasan por el escenario, ya que ella es quien está tras bambalinas la mayor parte de los capítulos.

Desde el fondo de su corazón, la presentadora agradece a los colombianos por su compañía durante toda esta temporada y por permitir que entraran a sus hogares para cautivarlos con toda la magia que solo este programa puede llevar, pues está lleno de ilusión, talento, empeño y ganas de maravillar a los fanáticos de todos los artistas originales.

Te puede interesar: Melina Ramírez responde a lo que más preguntan de ella en Google: edad, rutinas y más

Con respecto a lo que más le gustó de esta temporada de Yo Me Llamo, Melina Ramírez confiesa que hubo muchos factores que la hicieron única y especial: "primero, creo que le nivel de los participantes que tuvimos hacía que uno se quisiera disfrutar cada show, escuchar las canciones, ver con qué iban a salir. Sin duda, los participantes hacen algo muy especial en cada edición"

"Dos, tengo que agradecer a mi equipo, en lo personal, a mi maquilladora y vestuarista porque este año hicimos una química aún más fuerte y creo que sin ellas mi trabajo no sería posible. Tres, creo que quienes conforman Yo Me Llamo hacen que este sea un programa muy lindo de hacer", añade la presentadora, quien refleja que siente mucha emotividad tras despedirse del Templo de la Imitación.

Conoce más: Yo Me Llamo Carin León da a conocer qué hará con los 500 millones de pesos: "esto es para ustedes"

Publicidad

Al mencionar sobre lo mejor de haber trabajado con sus compañeros, Melina Ramírez considera que consolidaron un grupo muy fuerte, en el cual la amistad primó: "siempre lo hemos dicho, tenemos una muy linda relación fuera del set también, en especial con Carlitos, que es con quien comparto más mi trabajo, puesto que creo que en él encontré un gran compañero en el que confiaba, le preguntaba, le revelaba una duda, nos apoyábamos y organizábamos".

Ante esto, agrega que: "creo que este año, a diferencia de otros, logramos un team más unido que nunca. Fue muy lindo trabajar con ellos". De esta manera, la querida presentadora de Yo Me Llamo refleja lo valiosa que fue esta experiencia para ella.

Lee también: Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno revelan qué fue lo más difícil de Yo Me Llamo

Finalmente, Melina Ramírez les envía un mensaje a los colombianos: "gracias por acompañarnos una temporada más en Yo Me Llamo y ya saben: si esta temporada les gustó, la que viene les va a gustar el doble".