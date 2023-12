La imitadora de Shakira revela qué era lo que hacía antes de Yo Me Llamo y cómo preparó su personaje

La doble de Shakira cautivó y maravilló a los colombianos durante su paso por Yo Me Llamo , pues a pesar de no haber ganado las votaciones construyó una fanaticada que vio en ella reflejada a la intérprete de 'Copa vacía' y que no dudó en expresarle su apoyo.

A su vez, gracias a ser parte del Templo de la Imitación, esta participante fue elogiada en dos oportunidades por parte de la artista original, quien asombrada por su gran trabajo no dudó en compartir algunas de sus presentaciones en sus redes sociales, lo cual se convirtió en un sueño cumplido para la chilena.

A pesar de no obtener el premio mayor, Yo Me Llamo Shakira recolectó 53 millones de pesos a lo largo de todo su paso por el Templo de la Imitación, en donde fue premiada por Sinfoni como la 'Mejor de la Noche' en dos ocasiones y se consagró como la más destacada de Copia y Original. Con este dinero, la finalista tiene planeado: "invertir en mi trabajo y disfrutar unas buenas vacaciones porque después de todo esto están más que merecidas".

Ante las cámaras, la doble de la artista barranquillera se presenta como Andrea Correa, dando a conocer que tiene 23 años y menciona lo que hacía antes de llegar a este importante escenario: "me dedicaba a hacer eventos como Shakira, no tanto tiempo, pero sí los hacía solamente en mi país Chile".

Si de la construcción de su personaje se trata, esta finalista del Templo de la imitación explica que: "llevo imitando a Shakira hace tres años y medio, más o menos. Desde pequeña sentí mucha admiración, viendo sus videos, escuchándola y observándola bailar, es una mujer completa y digna de admirar. Desde la época del 'Waka, Waka' empecé a percibir unas ganas extrañas de querer sacar su voz y sus bailes, siendo todo muy natural". Cabe destacar que la canción 'Que me quedes tú' fue aquella con la cual notó un avance en su personaje por primera vez.

No todo fue sencillo ni color de rosa para esta miembro de la novena temporada de Yo Me Llamo, pues tuvo que dejar de lado muchas cosas para cumplir este sueño: "arriesgué toda mi vida, la cual tenía realizada, mi trabajo, mis amigos, mi familia, las costumbres. Esto representó atreverme a empezar de cero".

Para finalizar, Yo Me Llamo Shakira no duda en mostrarle su agradecimiento a los colombianos, quienes desde el primer capítulo la volvieron tendencia en las redes sociales: "gracias por todo el apoyo que me dan y me siguen entregando, los quiero".