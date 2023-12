¿Cuánto dinero se ha llevado Shakira en Yo Me Llamo 2023?

Yo Me Llamo Luis Miguel, Yo Me Llamo Shakira, Yo Me Llamo Carín León y Yo Me Llamo Miguel Bosé llegaron a la gran final. Uno de los momentos más especiales para esta imitadora de Shakira fue cuando por primera vez fue llamada la 'Mejor de la Noche', pues seleccionó el busto del doble de Elvis Crespo, ya que en dicho momento acababan de hacer pública su relación. En total, la participante fue destacada por Sinfoni en dos oportunidades. Además, ganó el reto de Original y Copia, para obtener 53 millones de pesos.

¿De dónde es Yo Me Llamo Shakira?

Yo Me Llamo Shakira, cuyo nombre real es Andrea Correa, llegó a Colombia proveniente de Chile con el sueño de convertirse en la doble perfecta gracias a los profesores de la Escuela que ha ganado un enorme reconocimiento a nivel internacional. Cabe destacar que esta no es la primera vez que esta imitadora se presenta en un concurso musical para darle vida a la barranquillera, pues en el 2020 lo hizo en su país de origen.

Además de su talento, otro de los factores que hizo que los televidentes se fijaran en ella fue la relación que inició con Yo Me Llamo Elvis Crespo, con quien continúa su noviazgo, dado que los dos demostraron el cariño y el apoyo que forjaron y que fue fundamental mientras que él estuvo en la competencia y el cual sigue repercutiendo en este paso a la gran Final de ella.

Esta doble de Shakira ha tenido varios altibajos a lo largo de su paso por el Templo de la Imitación, puesto que no todas las presentaciones son perfectas y estuvo en riesgo durante algunas Noches de Eliminación, no obstante, supo reforzar aquellas debilidades y siguió cada uno de los consejos brindados por los jurados.

¿Dónde ver la gran final de Yo Me Llamo Colombia 2023?

El capítulo final de Yo Me Llamo será transmitido por Caracol Televisión a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol. También estará disponible en ese mismo horario a través de la Señal en Vivo de Caracol Televisión .

¿Cómo votar en la gran final de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 de diciembre, faltando 15 minutos para que se acabe el programa.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.