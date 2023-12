Yo Me Llamo Miguel Bosé no se lleva los 500 millones, pero obtuvo una mayor recompensa, ¿qué es?

El imitador de Miguel Bosé se catalogó como uno de los finalistas de la novena temporada de Yo Me Llamo y a pesar de que no obtuvo el título como el doble perfecto, se siente agradecido por todo el cariño recibido por los colombianos y las valiosas enseñanzas brindadas por los jurados, lo cual para él tiene un mayor valor que el premio monetario.

Con emotividad y la ilusión de todo lo que vendrá, este doble nos cuenta un poco más de él, los sueños que busca cumplir luego de su paso por el concurso musical y los planes que tiene en mente después de haber conformado este programa.

En un principio, el imitador de Miguel Bosé expresa que: "quiero pensar en las cosas que gané, que son muchas, más que en lo que no obtuve. Me voy contento porque siento que es un gran logro y reconocimiento en mi carrera; es algo que quedará también en la memoria de mi familia y mis cercanos".

A su vez, ve su paso por el Templo de la Imitación como: "es un regalito para mis hijas, un ejemplo que les pude dar como padre. Voy a seguir adelante y haciendo este personaje que me hace elevar el espíritu de la gente, que creo que eso es lo que más me gusta de este Miguel Bosé".

En cuestiones de dinero, este imitador se lleva 45 millones de pesos, con los cuales tiene pensado reencontrarse con sus hijas: "lo voy a ocupar para cosas de logística, porque tengo a una estudiando en México y otras que quiero que comiencen a hacerlo en Chile. Mi padre ha estado enfermito, entonces también anhelo ayudarlo",

Detrás de la piel de Yo Me Llamo Miguel Bosé se encuentra Pablo Rojas, de 47 años, un actor, músico, compositor y productor: "tengo mi carrera musical con cuatro discos en todas las plataformas de streaming y estoy muy contento con todo lo que está pasando, por lo cual voy a aprovechar este momento de exposición que he tenido para mostrarles también mi trabajo como artista original y como actor, pues he hecho cosas en teatro, cine y documentales, me gustaría retomarlo".

No obstante, la imitación continúa como una parte de sus planes: "yo creo que Miguel Bosé también va a seguir, por supuesto, entregando un maravilloso espectáculo. Espero poder también abrirme paso acá en Colombia y que la gente pueda vivir esta experiencia conmigo de una manera más cercana y yo también poder explayarme con ellos, haciendo una experiencia muy entretenida para la gente que me vaya a ver".

Para cerrar, el finalista de Yo Me Llamo confiesa cuál fue el mayor reto de su personaje: "sacarme algunas manías que venía trayendo y depurarlo, creo que fue el trabajo de deconstruir el personaje y volverlo a estructurar bajo la mirada de todo el público colombiano y los jurados, quienes se fijaron muy bien en los detalles y esto me ayudó también a superarlo, me hicieron sentir realmente como un alumno agradecido que sentía que estaba evolucionando y que estaba logrando ser un mejor Miguel Bosé".