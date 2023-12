¿Cuánto dinero tiene acumulado Yo Me Llamo Miguel Bosé esta temporada?

Durante la audición, Yo Me Llamo Miguel Bosé recibió tres estrellas verdes por parte de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno , además, un detalle que no pasó desapercibido fue la caracterización del personaje, pues sin pasar por la Escuela, el intérprete ya tenía varios aspectos que resaltaban en él, como la barba, el cabello e incluso sus movimientos.

A lo largo de su paso por el Templo de la Imitación, este participante se hizo acreedor del título del mejor en los Duetos Inmortales. En adición, en tres ocasiones recibió el premio por parte de Sinfoni, El Hada de la Afinación . De esta forma, para la gran Final llega con un total de 45 millones de pesos.

El participante se disputa la final del programa junto a Yo Me Llamo Shakira, Yo Me Llamo Luis Miguel y Yo Me Llamo Carín León.

¿Dónde y a qué horas ver la gran final de Yo Me Llamo Colombia 2023?

El capítulo final de Yo Me Llamo será transmitido por Caracol Televisión a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol. También estará disponible en ese mismo horario a través de la Señal en Vivo de Caracol Televisión .

¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.