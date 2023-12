Melina Ramírez responde a lo que más preguntan de ella en Google: edad, rutinas y más

Melina Ramírez se le mide a responder las preguntas que más hacen sobre ella en Google y les da a conocer a los fanáticos de Yo Me Llamo datos curiosos de ella.

Sin duda alguna, su edad es una de las que cosas que llama la atención de los internautas, ante lo cual ella, sin tapujos, menciona que tiene 33 años. Otros cuestionamientos como su lugar de nacimiento y su estatura tuvieron respuesta, siendo Cali y 1.77 metros respectivamente.

Su faceta como madre no podía quedarse por fuera de esto, por lo cual comentó que tiene un hijo llamado Salvador, quien nació el 30 de julio de 2019.

El ser presentadora de Yo Me Llamo no deja de ser algo cautivante para los internautas, quienes también quisieron saber cuánto tiempo lleva en el programa: "tres temporadas no consecutivas. Esta ha sido mi favorita", recalca.

Nadie puede negar que muchos quisieran conocer los secretos que tiene Melina Ramírez para siempre lucir tan maravillosa, no obstante, ella hace énfasis en que no sigue ninguna dieta: "entreno muy juiciosa para poder comer todo lo que quiera, ahora sí, lo hago de manera saludable y equilibrada. En la noche, evito los carbohidratos, es lo único".

Al responder sobre qué es eso a lo que le dedica sus tiempos libres, la presentadora del Templo de la Imitación exalta que es demasiado familiar, por lo cual procura estar con sus seres queridos. No obstante, también se dedica a tomar ciertas clases que le gustan, tales y como yoga, boxeo o ukelele.

Como buena amante del ejercicio, Melina Ramírez tiene divrersos enfoques para entrenar, por lo cual no tiene una rutina estrictamente establecida. Asimismo, comenta que esto puede variar dependiendo de las indicaciones de su entrenador.



¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.