Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa se despide de Colombia con una importante pregunta sobre los jurados

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa disfrutó por completo de su presentación en el Templo de la Imitación y de una u otra forma se anticipó al resultado con una canción que responde al momento que enfrenta, se trata de ‘Al mal tiempo buena salsa’, algo que seguro habrá en su futuro.

El doble del ‘Caballero de la Salsa’ se sincera en medio de una entrevista con Caracoltv.com y allí nos cuenta que, aunque se sintió muy emocionado, la noche finalizó de una manera triste, pues su camino en la competencia terminó y pese a que considera que hizo un gran show, los jurados “tomaron la decisión de que no le brindemos más salsa a Colombia”.

Como todos los participantes, él tenía la ilusión de llegar a la final y dar un gran espectáculo, lleno de alegría y algarabía, ideales para estas épocas decembrinas. A pesar de todo, sabe que salir también es parte del proceso y lo entiende.

“Dios nos permitió llegar acá y también es Él quien nos dice que, hasta aquí, no más. Eso significa que vienen cosas muy positivas para nosotros”, comenta. Asimismo, explica que el Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno tuvieron en cuenta detalles que determinaron su eliminación, no obstante, no se despide sin antes preguntarle a los colombianos si están de acuerdo con la decisión: “han expuesto que ya no continuamos en la competencia, pero a lo mejor Colombia tiene otra opinión, qué dicen, ¿habríamos podido continuar?”.

Sobre su presentación dice que la canción contaba con un alto grado de dificultad, pues no se la sabía completa y originalmente era un dueto, “lo que yo tenía que hacer era interpretar a ambos cantantes, es un ‘dame que te doy’, una pregunta y respuesta, creo que lo hicimos bien” afirma.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa está satisfecho con el trabajo que les brindó a los jurados y a los expertos, además, se siente feliz al saber que tuvo una enorme oportunidad de crecimiento, le agradece al canal y cómo no, a la producción.

Abandona el escenario siendo mejor artista y persona, “hemos recibido mucho cariño y aprecio por parte de los colombianos y realmente eso me hace muy feliz”, nos cuenta en exclusiva y dice que se siente honrado al conocer a grandes compañeros e imitadores, además de las enseñanzas de la Escuela.

Dos de los retos más duros fueron alcanzar la apariencia física del ‘Caballero de la Salsa’, antes que nada, por su peso, pues el imitador tuvo que trabajar mucho en este aspecto y aún lo hace, en medio de su despedida, el participante revela que, si hubiese llegado a la final, el público habría visto un look muy distinto.

Su paso por el escenario de Yo Me Llamo era uno de los deseos más grandes de su vida como imitador y artista, por lo que la satisfacción que siente por conseguirlo e incluso graduarse de la Escuela fue una experiencia como ninguna otra.

“Hubiera querido ser el primer salsero que levantara la copa, pero bueno, será para otra ocasión”, menciona y está seguro de que quiere continuar haciéndole un homenaje a Gilberto Santa Rosa por todo el país, además, sigue trabajando en proyectos personales para lanzarse como solista.

Gracias a esto, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa invita a los colombianos a seguirlo en redes sociales y a no perderse la gran final de la producción, pues el Templo de la Imitación se vestirá de gala y conoceremos al doble perfecto.

