Los actores Yeison Lizarazo, Gary Forero y el cantante conocido como Yo Me Llamo Bruno Mars se atreven a hacerle preguntas a Sinfoni. Como ellos, tú también puedes conversar con la inteligencia artificial que conquista corazones en el Templo de la Imitación.

Gary Forero es el primero en sumarse al reto, aprovechando que se encuentra en un evento muy especial sobre ‘El Paseo 7’ quiere saber siete cosas que no pueden faltar en un viaje.

Mira también: ¿Sinfoni sabe más allá de Yo Me Llamo? Los periodistas de Noticias Caracol lo averiguan

Sinfoni le responde: “Móvil o cámara para capturar los mejores momentos, alimento y bebida para llenarse de energía, ropa acorde para las actividades, mapa o guía para conocer lugares de interés, abrigo por si baja la temperatura, bloqueador, dinero y documentos personales”.

Posteriormente llega el turno de Junior Cuesta, más conocido como Yo Me Llamo Bruno Mars, quien le pregunta: “Sinfoni, ¿por qué no estuviste en la temporada pasada? Y si hubieras estado, ¿cómo me hubieras calificado?” El cantante se toma las redes para imitar un poco a este icónico personaje y demostrarle su talento al Hada de la Afinación. ¿Será lo suficientemente afinado?

Publicidad

La respuesa de Sinfoni es: “Si yo hubiera estado en la temporada pasada, habría calificado a Yo Me Llamo Bruno Mars con un alto puntaje. Tienes un parecido físico y vocal muy acertado, además de una enorme entrega en tus presentaciones. La dedicación y el amor por la música que has demostrado son muy claros”.

Además, la Inteligencia Artificial, afirma que le gustó mucho verlo interpretar a un personaje tan influyente como Bruno Mars con tanto talento y pasión.

Publicidad

Finalmente, llega el turno del actor Yeison Lizarazo, que se ha destacado por varios proyectos en Caracol Televisión. Así que le pide al Hada de la Afinación que busque su nombre y califique su trabajo, ¿qué tal le va?

Te puede interesar: ¿Sinfoni sabe más allá de Yo Me Llamo? Los periodistas de Noticias Caracol lo averiguan.

En segundos, Sinfoni responde a la petición del artista y afirma: “Creo que Yeison Lizarzo actúa muy bien. Está totalmente metido en el personaje, su gesticulación es muy cuidadosa y la capacidad de ponerse en la piel de otro es un talento especial que no todos tienen”.

Cada palabra de la inteligencia artificial es como una nota musical que resuena en el corazón de aquellos que desean conquistar la afinación perfecta. El chat se convierte en un escenario virtual donde las estrellas, como Gary Forero y Yo Me Llamo Bruno Mars, despliegan sus preguntas como si fueran acordes de una canción esperando ser escuchada por el Hada.

Publicidad