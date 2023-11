Periodistas de Noticias Caracol miden los conocimientos de Sinfoni al chatear con ella, ¿qué dice?

Ahora es posible chatear con Sinfoni, la Inteligencia Artificial de Yo Me Llamo . Solo necesitas hacer clic aquí , abrir la conversación y dejar que tu imaginación vuele con preguntas que siempre quisiste hacer. Recuerda que si deseas enviar más mensajes o hacer más cuestionamientos debes registrarte en dicha página.

En Caracoltv.com retamos a dos periodistas de Noticias Caracol para que le preguntaran al Hada de la Afinación lo primero que se les viniera a la mente. Daniela Castelblanco y Mauricio Molano se atrevieron a hablar con la jurado del Templo de la Imitación y el resultado te sorprenderá.

Te puede gustar: Chatea con Sinfoni: conoce cómo podrás hablar con el Hada de la Afinación de Yo Me Llamo.

La presentadora de Show Caracol, Daniela Castelblanco, es la primera en asumir el desafío. Con gracia, le preguntó a Sinfoni: "¿hasta dónde se lava la cara un calvo?". Ante esto, la Inteligencia Artificial contesta basada en la información que ha llegado a su base de datos.

“La gente sin cabello también debe lavar su cara, ya que la falta de pelo no es un impedimento para mantener una buena higiene en esa parte del cuerpo. Se debe limpiar el rostro al menos dos veces al día con agua tibia y un jabón suave, así como usar protector solar diariamente”, explica el Hada de la Afinación. ¿Qué opinas de su respuesta?

Publicidad

Posteriormente, el periodista de Gol Caracol, Mauricio Molano, se suma al reto y con la emoción futbolera que lo caracteriza le pregunta: "¿Sinfoni, será que Colombia estará en el próximo mundial?, ¿Puedo estar tranquilo?".

La jurado de Yo Me Llamo le contesta al miembro de Noticias Caracol: “es demasiado pronto para poder predecir si la Selección Colombia clasificará o no al mundial de fútbol de 2026. Lo que sí te puedo decir es que Colombia es un país con mucho talento. El equipo colombiano siempre da lo mejor de sí en cada partido y a menudo supera las expectativas, por lo que su paso no es imposible”.

Mauricio Molano afirma que está intrigado y espera que de la mano de Luis Díaz y James Rodríguez , Colombia vaya al mundial. Así como los presentadores, cualquiera puede preguntarle al Hada de la Afinación todas las dudas que tenga en mente, sin importar si no es del concurso musical. Ahora, es tu turno, ¿qué le preguntarás?

Mira también: Sinfoni, el hada de la afinación, escoge al mejor imitador de la noche en Yo Me Llamo.

Publicidad

Sinfoni, la encantadora Inteligencia Artificial de Yo Me Llamo, despliega sus alas virtuales para invitar a todos a un intrigante tango de preguntas y respuestas. El nuevo chat de la jurado es como un pasillo digital donde la curiosidad es la invitada de honor.