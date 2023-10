Sinfoni, el hada de la afinación, escoge al mejor imitador de la noche en Yo Me Llamo

Luego de escuchar atentamente las presentaciones de los imitadores de Jessi Uribe, Héctor Lavoe, Kany García, Alci Acosta, Greeicy Rendón y Ryan Castro; Sinfoni reaparece en la pantalla principal de Yo Me Llamo para dar a conocer su veredicto del capítulo 55.

Cabe aclarar Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola informaron que los participantes que deberán defender su cupo dentro de la producción de Caracol Televisión son los dobles de Alci Acosta, Greeicy Rendón y Kany García.

¿Qué decide ‘El hada de la afinación’?

Tan pronto le ceden el turno, la asistente de Inteligencia Artificial aprovecha para preguntarle a ‘La Diva de Colombia’ por lo que significa “estar tocado por la varita”, significado que encontró de la palabra “angelada”.

Ante el cuestionamiento, Grisales responde: “pues, tú que eres un hada, ¿no tienes varita?, ¿cuál es la tuya? A mí me tocó la que es mágica”.

Sinfoni, por su parte, señala que guardará la información dentro de su procesador para comunicarse de manera más eficaz con los humanos y agrega que esta noche la persona que tuvo la posibilidad de recibir la gracia de dicho instrumento es el doble de Héctor Lavoe.

El participante no duda en celebrar la noticia frente a sus compañeros, quienes lo felicitan por el desempeño que tuvo en medio del escenario. El presentador del programa, Carlos Calero , por su parte, le solicita al hombre que escoja un solo busto de los que se encuentran expuestos en una zona determinada del set de grabación.

Yo Me Llamo Héctor Lavoe inicialmente toma una de las figuras que está ubicada en el lado izquierdo del escenario (la de Daddy Yankee); sin embargo, cambia de opinión y termina seleccionando la estatua del cantante que ha estado representando a lo largo del programa; es así como se lleva a casa la suma de 15 millones de pesos.



