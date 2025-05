EN VIVO Yo Me Llamo: el amor se apodera del Templo de la Imitación

Yo Me Llamo Ángela Aguilar es la primera en pasar al escenario cantando ‘Piel canela’ y llega con un vestido amarillo. Los jurados se emocionan y sienten la música con toda la emoción. El primero en intervenir es César Escola y destaca su gran vestuario, y que luce original. Luego Rey Ruiz le dice que estuvo fenomenal y le recuerda a Cuba. Por su parte, Amparo Grisales le pide a la imitadora nunca dejar de sonreír y que le hicieron falta los quiebres.

El segundo en pasar es Yo Me Llamo Raphael y llega entonado ‘Frente al espejo’ y las presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez, le hacen barra desde el camerino. Los jurados le dicen que cada vez más se acerca al personaje y que está controlando mejor su sobreactuación.

El tercero en llegar al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Luis Alfonso interpretando ‘Caballero’ y en medio del show Melina se eriza. Al finalizar su presentación, todos los aplauden, Amparo se eriza y él salta de la emoción. “Yo no te quise mirar mucho, porque uno no sabe si uno los intimida y se les olvida la letra”, afirma.

