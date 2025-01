Eliminados de Yo Me Llamo: Los jurados se decepcionan por un error imperdonable de un doble Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz escogen a tres imitadores que no pasan a la Escuela de Yo Me Llamo y por eso Búfalo los saca del escenario, pues no dieron la talla ni mejoraron en su show.