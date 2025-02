Doble de Shakira terminó con Yo Me Llamo Elvis Crespo, ¿es el mismo que imita a Luis Alfonso?

Andrea Correa, la imitadora de Shakira en Yo Me Llamo 2023 , fue la invitada especial al set de Día a Día a propósito de que 'La mujeres ya no lloran world tour' está cada vez más cerca de ser una realidad para los colombianos. Durante la visita, la joven no solo habló sobre su tierra natal Chile y los beneficios de haber participado en la producción, sino que también se refirió a asuntos del corazón, confesando que se encuentra soltera.

La encargada de realizar la pregunta más esperada por los televidentes fue Catalina Gómez: "¿Y puedo ser imprudente?, ¿sigues ennoviada?", cuestionó, de manera que ella aseguró que no.

Las reacciones en el set de grabación no se hicieron esperar, pues Iván Lalinde afirmó que esta era una de las preguntas que más se querían hacer los espectadores desde hace bastante tiempo; sin embargo, todos se llevaron una sorpresa al descubrir que la ruptura tuvo lugar hace pocos días.

"Realmente, soltera (...) Claramente estoy soltera, digamos que hace como cuatro días. No, ha sido complejo. Está la herida reciente, pero hay que aprender también a estar solos, es algo difícil la soledad", explicó la exparticipante.

Asimismo, dijo que por el momento se enfocará en las presentaciones que tiene pendientes y en su viaje a Barranquilla que emprenderá el 18 de febrero para conocer a la intérprete de 'Antología'.

Finalmente, Gómez recordó que desde siempre Shakira ha sido un símbolo de empoderamiento femenino y mencionó que es momento de que la participante se aferre a esa idea.

Es necesario mencionar que el exnovio de Shakira que se volvió famoso en las pantallas de Caracol Televisión por interpretar a Elvis Crespo en el Templo de la Imitación en 2023, regresó más que recargado este 2025, ya que decidió darle vida al exponente del género popular Luis Alfonso , enamorando de esta forma a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

