Yo Me Llamo Shakira reaccionó a la decisión del jurado con el imitador de Luis Alfonso

La historia de amor de esta pareja inició en 2023 cuando se conocieron en el Templo de la Imitación al ser los dobles de Shakira y Elvis Crespo y lo que muchos pensaron que era una relación de un reality terminó trascendiendo para convertirse en una unión solida que sigue con el tiempo.

Aunque son bastante reservados con su noviazgo, estos artistas continúan estando juntos y apoyándose en sus proyectos, por lo que la décima temporada de Yo Me Llamo no iba a ser la excepción.

Cabe destacar que César Jesús Narváez pasó de imitar a Elvis Crespo para convertirse en Luis Alfonso, elección que la chilena apoyó y con la cual lo ayudó para que se convirtiera en el doble perfecto y con el cual iba a volver a participar en el concurso musical.

Es por ello que Yo Me Llamo Shakira no dudó en reaccionar al resultado de los Duelos entre los dobles del 'Señorazo' y recalcarle a sus seguidores con estas publicaciones cómo se encuentra su relación con el hombre que conoció en 2023.

Imitadora de Shakira opina del paso de Luis Alfonso

Con una historia de Instagram en la que se veían una imagen de los dos participantes que se enfrentaron en el Duelo musical en la que se indicaba quién pasó esta artista escribió: "Pues obvio, felicidades. Lo amo" con la canción 'La ex' de fondo.

Así mismo, Andrea Correa subió un video en el que se le puede ver personificando a la cantante barranquillera y a él luciendo como el 'Señorazo' mientras que interpreta una de sus canciones.

Tras esto, la finalista del Templo de la Imitación en 2023 le dejó un mensaje que decía: "Somos el mejor dúo ¡Vamos pa’lante mi amor!".

De esta manera, la doble de Shakira confirmó que su relación va viento en popa y que las cosas no solo se quedaron en un reality como muchos pensaron, resaltando que los dos se han apoyado con su sueño de convertirse en grandes artistas.

