¿Amparo Grisales es gritada por Pipe Bueno?: Yo Me Llamo Greeicy Rendón divide opiniones

Es normal que cada uno de los jurados de Yo Me Llamo genere una opinión diferente frente a las exigencias que tienen hacia los participantes o aquello que consideran tanto un progreso como un decrecimiento, lo cual hace que las retroalimentaciones sean mucho más provechosas para los participantes, no obstante, Amparo Grisales se muestra molesta por lo dicho por Pipe Bueno .

Y es que la presentación de la imitadora Greeicy Rendón en la Noche de Eliminación pone a los jurados en dos posiciones distintas, dado que la 'Diva de Colombia' considera que este es un tema musical en el que se le expone más la voz y que su interpretación fue muy exagerada.

Al terminar estas palabras, César Escola nota un poco de desacuerdo por parte de Pipe Bueno , ante lo cual le pregunta por su opinión: "estuve en otra presentación entonces, porque yo vi todo lo contrario, para mí fue un show en el que más te has lucido, creo que el color de la voz está en su punto".

Desde este momento, tanto Amparo Grisales como el cantante de música popular empiezan a debatir acerca de los factores que llevó esta imitadora al escenario de Yo Me Llamo en la Noche de Eliminación y aunque afirman que todo lo dicen desde el respeto los ánimos se suben a medida que siguen hablando, puesto que sus análisis no tiene un punto en común.

Ya cuando la imitadora de Greeicy Rendón no se encuentra en el escenario la disputa entre los dos jurados sigue, en la cual César Escola respalda a la 'Diva de Colombia', especialmente en lo dicho con respecto al mínimo uso que le dio la participante al teléfono que tenía en su puesta en escena y que hubiese aportado a su interpretación.

Cada uno hace saber su opinión en cuanto a esto, no obstante, no encuentran un medio con el que los tres queden satisfechos, ante lo que el tono de voz va subiendo con la intención de hacerse escuchar.

En medio de esto, Pipe Bueno habla más fuerte y Amparo Grisales no duda en decirle: "¡pero no me grites!, oye. Me aturdió, qué pena. O sea, no me hables brusco". Rápidamente, el cantante le aclara que no lo está haciendo y que esa no es su intención en este momento.

Melina Ramírez es la encargada de cortar con toda la tensión de este momento y regresar la calma al Templo de la Imitación al darle paso al siguiente participante que debe subirse en el escenario del Templo de la Imitación.