Amparo anima a Yo Me Llamo Luis Alfonso tras cometer error: “Estábamos aquí rezando”

Yo Me Llamo Luis Alfonso llega al escenario interpretando ‘Sublime mujer’. A penas empieza a entonar la melodía, todo el público le aplaude y disfrutan cada estrofa. Asimismo, las presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez y los jurados le mandan toda la buena energía para que no se equivoque.

Mira también: Yo Me Llamo Gloria Trevi divide comentarios en el jurado: “No se parece en nada”

Poco a poco se va soltando y la 'Diva de Colombia' se emociona al verlo cantar tan bien; sin embargo, hay un momento en donde él olvida la letra de la canción y hace un gesto que es muy notorio y quedan preocupados por él. Al pasar unos segundos él sigue cantando.

Publicidad

Al terminar el show, Amparo Grisales le dice que estaba muy bien, "qué te pasa, estábamos aquí rezando, sí tuviste unos momentos mágicos". Después de esto, él empieza a llorar y dice que no sabe qué sucede, y le aconsejan controlar cuando eso ocurre.

Mira también: Yo Me Llamo José Luis Perales encanta con su show, pero él llora; mira qué pasó

Publicidad

"No sé qué me pasa, que me aprendo las canciones y cuando me subo acá y se me borran las canciones", dice el imitador de Luis Alfonso. Posteriormente, Rey Ruiz le da el tip para que no vuelva a pasar por lo mismo, para que en una próxima pueda ser el mejor de la noche.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.