Qué dice en español la canción de los Cuentos de los Hermanos Grimm: te sorprenderá el significado

Durante años, los fanáticos de Caracol Televisión se han conectado los fines de semana con los Cuentos de los Hermanos Grimm, más específicamente con las historias animadas de Hanzel y Gretel, El sapo y la princesa, El ganzo de oro, El gato con botas, Nieve blanca y rosa roja, entre otros relatos que han quedado inmortalizados en la memoria de niños y adultos.

Cabe aclara que la compañía japonesa Nippon Animation fue la encargada de dar vida a este programa en la época que comprende 1987 y 1989; sin embargo, estaban lejos de imaginarse que este formato tendría tanta acogida en Colombia, hasta el punto de convertirse en uno de los más legendarios.

Fanáticos del mundo del anime, de hecho, se han tomado el tiempo de hacer un análisis exhaustivo sobre la letra de la canción, descubriendo de esta forma no solo su letra, sino también el misticismo y la magia que hay en torno a la composición.

Canción de los Cuentos de los Hermanos Grimm de japonés al alfabeto romaji

Moshimo ahonishiwo watareru nanaba

Watashiwa ishiro dashi

Koeteiu hitai omoku

Shiranai batsiname iite

Shiramateou tawo

Ottoete kitai

Aneanari nanatauga

Utadate niamano ottodoto

Mori wo koe

Dani oh koe

Dokoe niuru nishio

Itsunemo iumenamiru shiranainashio

Wateshioto

Tawo

Matkeru hikowo

Letra de la canción de los Cuentos de los Hermanos Grimm en español

Si aquel puente de arcoíris

pudiera cruzar,

yo el puente

de arcoíris cruzaría.

¿A donde iría? no lo sé,

pero iría a un pueblo,

una canción de felicidad

recordaría.

Cae la lluvia,

las gotas están cantando

fuera de la ventana.

Cruzando los bosques,

cruzando los valles,

¿hasta dónde irá el arcoíris?

Siempre mira tus sueños.

Con un pueblo desconocido.

En cuanto a mí,

esperaré por alguien.

El video, por su parte, muestra la ilustración de una niña que inicialmente vuela entre un frondoso bosque para posteriormente saltar encima de unos enormes hongos y apreciar la aparición de figuras míticas como gigantes, dragones peleando, animales parlanchines jugando en granjas y monarcas de diferentes regiones "muy lejanas" protagonizando historias poco creíbles, pero que fomentan la creatividad de los niños que se conectan con la transmisión.

¿Cuánto pasan los Cuentos de los Hermanos Grimm por Caracol Televisión?

Habitualmente, este programa se transmite los sábados en dos franjas horarias: de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. y de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. Por su parte, los domingos también hay dos espacios dentro de la parrilla de Caracol Televisión que va desde las 6:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 8:45 a.m. a 10:30 a.m. Cabe aclarar que estos horarios están sujetos a cambios de acuerdo a eventos coyunturales.