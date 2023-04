Camila Esguerra de Ventino preocupó a muchos tras revelar que estuvo en un accidente de tránsito

Camila Esguerra es una de las integrantes de la agrupación musical Ventino. En cada capítulo ha tenido la oportunidad de mostrar su talento para la actuación, tanto así que su personaje ha molestado a más de uno con su actitud.

Por otro lado, su personalidad en la vida real no podría estar más alejada de lo que se ve en la pantalla y por eso su número de seguidores sigue creciendo en todas sus plataformas, especialmente Instagram, en donde no duda en mostrar detalles de su vida.

Allí habla un poco más de su pasión por la música, de su rol como escritora y en algunos momentos, da detalles de todo lo que vivió para prepararse como actriz junto a Makis de Angulo, Olga Lucía Vives y Natalia Afanador.

Hace unos días compartió una serie de imágenes en las que mostró que fue invitada al matrimonio de uno de sus amigos, ella fue la madrina e incluso dio un discurso para los novios y los invitados, palabras que han sido halagadas.

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido se puede ver justo en la última imagen del carrusel. Ella tituló la instantánea como “Momentos que me mantienen humilde vol. 2 (menos mal fue solo un susto)”, al parecer, la cantante habría estado en medio de un accidente de tránsito.

Como era de esperarse, la imagen sorprendió a quienes la siguen y también preocupó a varios. Debido al gran número de reacciones , ella aclaró en sus historias que estaba bien de salud, a pesar de que iba justo en el lado que recibió el impacto.

Explicó que el carro en el que iba impactó contra una moto y todos los implicados resultaron ilesos. En el video se ve claramente que la puerta izquierda fue el lugar más perjudicado tras el golpe.

Los comentarios no se han hecho esperar y algunos de los mensajes dicen: “Casi me da un infarto 😢”, “Espero estes bien, Cami solo a ti te pasan estas cosas ”, “Con la última me asusté”.

Por su parte, ella ha seguido compartiendo su contenido con normalidad, dejando claro que la situación no pasó a mayores y que quedará como una anécdota más en su vida.

Para ver la foto, desliza hasta la última publicación:

Sobre su personaje en Ventino, Camila es una estudiante universitaria que siempre ha tenido una vida privilegiada. Vive junto a su padre, quien solo le pide que estudie derecho y termine su carrera. No obstante, el destino tiene otros planes para ella.

Y es que la música siempre ha sido su pasión y al tiempo el mayor problema de su papá, pues su madre los abandonó tras seguir su gusto por el mismo tema. La decisión de dejar su carrera y trabajar junto a Martina desestabilizará a la familia.

El personaje sigue teniendo cambios y giros, tanto en su personalidad como en sus acciones, por lo que divide opiniones entre los televidentes, quienes no dudan en comentar en redes sociales sobre lo que pasa en la historia.

Conéctate con Ventino para seguir conociendo a su personaje y al de las otras tres miembros del grupo, pues cada noche, la historia se pondrá más interesante.