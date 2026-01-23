Publicidad
'La Reina del Flow 3'
Periodista de Noticias Caracol se despide
Programación de Caracol
Capítulo 32 de 'Vecinos', de Caracol, completo hoy 23 de enero
Capítulo 32 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar gana las elecciones presidenciales del edificio, mientras doña Ruca aleja a don Gervasio.
Capítulo 32 Vecinos: Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
44:54 min
Vecinos - Capítulo 32:
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:54
Capítulo 32
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
Capítulo 32 Vecinos: Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
Los residentes del Fontainebleau votan para elegir a su nuevo presidente y, contra todo pronóstico, el taxista gana por un voto. Clarita, su contrincante, no lo puede creer y piensa que hay complot.
Por:
Alejandra Hurtado
|
23 de Enero, 2026
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
44:54
Capítulo 32
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar
Vecinos
Capítulo 31 Vecinos: Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
Vecinos
Capítulo 30 Vecinos: Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Vecinos
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos
Capítulo 28 Vecinos: Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Vecinos
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Vecinos
Capítulo 26 Vecinos: Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
