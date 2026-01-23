44:54 min Vecinos - Capítulo 32: Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar 44:09 Capítulo 31 Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana 44:56 Capítulo 30 Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella 44:25 Capítulo 29 Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán 44:54 Capítulo 32 Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar

Capítulo 32 Vecinos: Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar Los residentes del Fontainebleau votan para elegir a su nuevo presidente y, contra todo pronóstico, el taxista gana por un voto. Clarita, su contrincante, no lo puede creer y piensa que hay complot.