Capítulo 32 Vecinos: Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar

Capítulo 32 de 'Vecinos', de Caracol, completo hoy 23 de enero

Capítulo 32 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar gana las elecciones presidenciales del edificio, mientras doña Ruca aleja a don Gervasio.

44:54 min
CAPÍTULO 32 VECINOS
44:54
Capítulo 32
Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar

Los residentes del Fontainebleau votan para elegir a su nuevo presidente y, contra todo pronóstico, el taxista gana por un voto. Clarita, su contrincante, no lo puede creer y piensa que hay complot.

Doña Ruca siente que morirá y quiere revelarles un secreto a Óscar y a Gervasio
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
Vecinos CAP
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
