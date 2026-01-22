44:09 min Vecinos - Capítulo 31: Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana 44:56 Capítulo 30 Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella 44:25 Capítulo 29 Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán 45:00 Capítulo 28 Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella 44:09 Capítulo 31 Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana

Capítulo 31 Vecinos: Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana La mamá del taxista tuvo otro ataque, por lo que fue internada de urgencias. La doctora se entera y no duda en decirle a Óscar que puede contar con ella para lo que necesite.