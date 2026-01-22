Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Capítulo 31 'Vecinos', de Caracol, completo 22 de enero de 2026

Capítulo 31 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo y gratis. Doña Ruca tiene crisis de salud y piensa que va a morir. Decide contarle a Óscar un secreto que guardó por años.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:09 min
Doña Ruca siente que morirá y quiere revelarles un secreto a Óscar y a Gervasio
Vecinos - Capítulo 31: Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana
Vecinos CAP
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Doña Ruca siente que morirá y quiere revelarles un secreto a Óscar y a Gervasio
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana

Capítulo 31 Vecinos: Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana

La mamá del taxista tuvo otro ataque, por lo que fue internada de urgencias. La doctora se entera y no duda en decirle a Óscar que puede contar con ella para lo que necesite.

Por: Alejandra Hurtado
|
Vecinos CAP
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Doña Ruca siente que morirá y quiere revelarles un secreto a Óscar y a Gervasio
44:09
Capítulo 31
Doña Ruca es hospitalizada y Óscar recibe el apoyo de Tatiana