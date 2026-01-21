Publicidad

Vecinos
'La Reina del Flow 3'
Capítulo 30 de Vecinos, de Caracol, completo, este 21 de enero

Capítulo 30 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo y gratuito. Óscar decide que va a olvidar a Tatiana, luego de ver a Rodolfo en el apartamento de ella, y regresa con Jessica.

44:56 min
Óscar decide estar con Jessica, pero la mamá de ella les daña el rato
Vecinos - Capítulo 30: Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Óscar decide estar con Jessica, pero la mamá de ella les daña el rato
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella

Capítulo 30 Vecinos: Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella

Pese a que el taxista no podía corresponderle el amor a su exnovia, determinó que se daría otra oportunidad con ella, luego de ver a Rodolfo en el apartamento de la doctora, pero le pidió paciencia.

Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
