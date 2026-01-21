Publicidad
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol
Capítulo 30 de Vecinos, de Caracol, completo, este 21 de enero
Capítulo 30 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo y gratuito. Óscar decide que va a olvidar a Tatiana, luego de ver a Rodolfo en el apartamento de ella, y regresa con Jessica.
Capítulo 30 Vecinos: Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:56 min
Vecinos - Capítulo 30:
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Capítulo 30 Vecinos: Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
Pese a que el taxista no podía corresponderle el amor a su exnovia, determinó que se daría otra oportunidad con ella, luego de ver a Rodolfo en el apartamento de la doctora, pero le pidió paciencia.
Por:
Alejandra Hurtado
|
21 de Enero, 2026
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
44:56
Capítulo 30
Óscar decide olvidar a Tatiana y le dice a Jessica que estará con ella
