Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Programación de Caracol

Capítulo 29 de 'Vecinos', de Caracol, completo este 20 de enero de 2026

La doctora Tatiana conoce a la familia de Rodolfo y Óscar piensa que su compromiso ya es oficial. No obstante, aprovecha una situación para darle celos con Jessica.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:25 min
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos - Capítulo 29: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán

Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán

La doctora encanta a la mamá del empresario, pero todavía duda si aceptar su propuesta de matrimonio. No obstante, Jessica le hace creer a Óscar que el compromiso de Tatiana y Rodolfo ya es oficial.

Por: Alejandra Hurtado
|
Vecinos
45:00
Capítulo 28
Óscar discute con Tatiana por Rodolfo y le grita que está enamorado de ella
Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
43:59
Capítulo 27
Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica
Capítulo 26  Vecinos
44:49
Capítulo 26
Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
Capítulo 23 Vecinos
1:15:40
Capítulo 23
Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana
Capítulo 29 Vecinos: Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán
44:25
Capítulo 29
Tatiana conoce a familia de Rodolfo y Óscar cree que se casarán