Karol G se convierte en portada de la revista Rolling Stone y abre su corazón sobre su carrera

Karol G continúa imparable, pues tras el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito: Bichota Season’ y el inicio de su primera gira de estadios por Estados Unidos, ahora suma un logro más a su carrera, al convertirse en la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone para el mes de septiembre.

La exitosa artista paisa compartió la noticia en sus redes sociales de forma muy orgullosa: “Hoy en la portada de @Rollingstone 🖤Uno más de mi bucket List 🥹✨🌌”, fue lo que escribió ante sus más de 65 millones de seguidores en Instagram en la publicación con cuatro fotos donde luce su cabello rosa y abajo se puede leer las palabras: “Sin miedo y libre”.

La sesión de fotos, realizada por el duro de fotógrafos Giel Domen & Kenneth Van De Velde captura la esencia auténtica de Karol G. Desde su maquillaje impecable hasta su vestuario vanguardista, la portada demuestra la fuerza y la pasión que han impulsado su carrera y su conexión con sus fanáticos.

En la entrevista que la intérprete de temas como ‘ Tusa ’, ‘Amargura’, ‘Mientras Me Curo del Cora’, entre otros éxitos, concedió a la revista, recordó los duros inicios de su carrera en las calles de Medellín y lo que significa haberse convertido hoy en una de las artistas latinas más importantes en la industria a nivel global.

La compositora reveló que su tema ‘S91’ inicialmente estaba pensado para hacer parte del álbum ‘Mañana Será Bonito’, pero explicó que sentía que no encajaba con la historia que este contaba, por lo que prefirió incluirlo en la versión ‘Bichota Season’.

Por otra parte, reflexionó sobre cómo ha atravesado sus miedos y obstáculos en el camino: “Me han pasado muchas cosas en la vida y ya no me asustan. […] Pero ya no me da miedo porque ya sé que ya las superé”. Además, le parece algo “de no creer” que haya marcado un récord en asistencia a su presentación en el ‘Today Show’, al congregar más de 15.000 fanáticos.

“De verdad, nosotros estamos haciendo algo, no lo digo yo sola, muchos artistas latinos estamos haciendo un trabajo demasiado grande por nuestra comunidad latina y es muy grande lo que pasa porque ellos no se esperaban eso, ellos no se esperaban eso porque ellos no entienden que el latino stand up for the latinos”, explicó de forma emotiva, según relató el periodista en su nota.