Así se iba a llamar 'Tusa', la emblemática canción que lanzó a Karol G a la fama internacional

El 7 de noviembre de 2019, Karol G sorprendió a sus seguidores con 'Tusa', una canción dedicada a los despechados que acaban de terminar una relación sentimental y que en cuestión de semanas se convertiría en un exitoso tema musical a nivel internacional. Recientemente, el reconocido productor Ovy on the drumps reveló que la canción originalmente no se llamaría así y fueron J Balvin y Bad Bunny quienes jugaron un papel decisivo en el cambio del nombre.

“Tusa al principio se llamaba 'La canción', pero salió Balvin con Bad Bunny con ‘La canción’ y la Gi dice 'no, es que esta se va a llamar es ‘Tusa'”, dijo.

Mira también: ¡La tiene de fondo de pantalla! Aumentan los rumores de una relación entre Feid y Karol G

Publicidad

Adicionalmente, confesó que tan pronto hizo el track y el ritmo se lo mostró a 'La Bichota' porque estaba seguro del potencial; sin embargo ella no le prestó suficiente atención. Fue hasta un par de meses después que decidió contactarse con el productor para preguntarle por el proyecto y ponerse de acuerdo para grabarlo cuanto antes.

“Pasaron ocho meses y el tema ahí y de la nada ella me dice 'Ovi ese tema que hablaba de la Tusa dónde está' y yo le dije 'ahí lo tengo, vamos a grabarlo' y fuimos a grabarlo y de una yo sentí que era un himno”, puntualizó.

Te puede interesar: "La tonta con la peluca azul": Anuel AA culpa a una fanática de Karol G de lanzarle una botella

'Tusa' debutó como número uno en el listado Hot Latin Song de Billboard y tiene tres premios Latin American Music Awards 2021 como Sencillo del Año, Canción Favorita Urbana y Colaboración del Año.

Publicidad