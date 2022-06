El particular y emotivo regalo que Karol G le dio a Anahí después de su presentación

Karol G y Anahí , vivieron un momento inolvidable donde la paisa invitó a su ídolo de la adolescencia, la ex RBD, a cantar juntas y así cumplir un sueño en la Ciudad de México, en el primer concierto de su gira 'Bichota Tour Reloaded' en ese país.

Después de esto, ‘La Bichota’ quiso sorprender a Anahí agradeciéndole por aceptar su invitación y le realizó un amoroso e inconfundible regalo que la mexicana de 39 años compartió por medio de sus historias en Instagram.

Publicidad

Frente a sus más de 9 millones de seguidores, la ex integrante de RBD mostró que Karol G le regaló un ramo de flores y un collar en forma de corazón, el mismo que la ganadora al Latin Grammy tiene tatuado en uno de sus brazos.

Mira también: Karol G premió a un fan que prefirió pagar su maestría en vez de ir a su concierto

También se puede ver una tarjeta donde le escribió: “Este momento quedará por siempre marcado en mi corazón, te amo” y detalló la fecha de la presentación juntas con la frase “Anahí regresa al escenario 😊”.

La intérprete de ‘Tusa’ también posteó un video donde se le ve durante unas vacaciones en un yate cantando el famoso tema ‘Sálvame’ de RBD con sus amigos, haciendo referencia a que cumplió un gran sueño.

Publicidad

"Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí durante su presentación, además portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa mundialmente, Mía Colucci.

Te puede interesar: Karol G visitó una fundación de niños que luchan contra el cáncer para cantarles

Publicidad

Para nunca olvidar lo que significó este momento, Karol G compartió un vídeo y extenso mensaje donde resaltó la magia de Anahí en el escenario y su inmensa felicidad por lo sucedido.

"Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también ! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad, 11 años fuera de los escenarios", escribió la colombiana en medio de un extenso mensaje.

Anahí le respondió diciendo: “No puedo expresar con palabras lo que me regalaste 🙏 el momento que llevare en el alma por siempre! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público. (..) Esto nunca lo voy a olvidar. 🙏❤️🙌🏻🥹 TU Y YO PARA SIEMPRE ⭐️💖♾”.