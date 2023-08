Julio Correal reveló que no le gustó trabajar con Karol G: "el artista debe ser respetuoso"

Julio Correal se ha convertido en uno de los productores musicales más importantes del país debido a todos los artistas internacionales que ha logrado traer a Colombia. Recientemente el también actor reveló en medio de un podcast que su primer acercamiento con la cantante paisa Karol G no fue el mejor posible, pues se presentaron algunos inconvenientes que lo llevaron a que ella le cayera muy mal y que su relación de trabajo se viera un poco afectada.

Según mencionó en diálogo con Julián Otálora, el problema se originó porque se retrasó hasta media hora en subirse al escenario y cumplir con su parte del trato, pues en aquel entonces estaba en medio de una relación amorosa con Anuel AA , a quien había llevado al evento para que hicieran juntos el espectáculo; sin embargo, el puertorriqueño no estaba dentro de los planes del productor; por lo que él respondió que no había solicitado sus servicios.

"Ahí empezó mal nuestra relación. Me cayó mal (...) Diez minutos, quince minutos, media hora y no bajaba la vieja y estábamos en un festival y el artista debe ser respetuoso con los horarios. 'Mira, Karol, son las 8:00 p.m., igual te vas a bajar a las 9:00 p.m., ¿te vas a subir o no te vas a subir?", fue la pregunta que le hizo Correal a la colombiana, a lo que ella respondió: "No, pero es que me estás debiendo 5 mil dólares de Anuel".

Correal le mencionó que el rapero corría por su cuenta y que lo máximo que él podía hacer al respecto era pagarle su permanencia en el hotel. El problema no terminó allí, pues en medio del escenario la intérprete de temas como 'Gatúbela' y 'Bichota' aseguró que tenía preparada una sorpresa para el público pero que no podía mostrarla debido a que la producción no le permitía hacerlo.

