Karol G batió récord al congregar a 15 mil fanáticos en 'Today Show' en Nueva York

La cantante paisa Karol G sigue dando de qué hablar en el exterior con su indudable talento, pues recientemente se conoció que batió récord al lograr congregar a 15 mil personas mientras hacían una intervención musical en el reconocido programa de entretenimiento 'Today Show' en Nueva York.

Según informaron varios portales internacionales, fanáticos de todas partes del mundo esperaron horas y hasta acamparon en las afueras del lugar donde se llevó a cabo el evento con la esperanza de entrar temprano al establecimiento y encontrar buenos puestos para ver a 'La Bichota' interpretar sus más grandes éxitos, dentro de los que se encuentra 'TQG' en el que colaboró con Shakira.

"Estoy aquí desde las cuatro de la mañana, no he desayunado ni comido, todo sea por Karol G”, “es para mí un sueño estar acá, no he ido a trabajar solo por estar aquí”, fueron los testimonios de algunos asistentes al espectáculo.

Cabe aclarar que diferentes artistas del mundo han tenido la oportunidad de presentarse en el Citi Concerts Series; sin embargo, ninguno ha tenido la acogida que la paisa pudo tener. De hecho, la cifra oficial fue dada a conocer por 'Telemundo', que al igual que otros portales estaban pendientes a cada movimiento de la cantante.

Luego del show, Karol G se tomó su cuenta oficial de Instagram para publicar un par de fotos del memorable momento y para agradecerles a sus seguidores todo el apoyo que le han dado a lo largo de su trayectoria artística: “¡Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos! … Hoy fue mi debut en el escenario del Today Show; escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años”.

La publicación ya recoge más de 4 millones de 'me gusta' en la red social y múltiples comentarios en donde la felicitan por dejar el nombre de Colombia en alto en Estados Unidos.