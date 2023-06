¡Vuelve y juega! Anuel AA se burló nuevamente de Feid tras publicar su foto junto a Karol G

Anuel AA parece no estar pasando por un buen momento, pues sus dos exparejas se han mostrado felices en sus nuevas relaciones y él ha enviado constantes indirectas a través de redes sociales, tanto a Yailin la más viral, como a Karol G.

Por un lado, la cantante originaria de República Dominicana parece estar saliendo con Tekashi 6ix9ine, así lo han mostrado en sus redes sociales , en donde ella también ha presumido los costosos regalos que le ha dado el artista.

Conoce más: Karol G y Feid son fotografiados mientras caminan tomados de la mano ¿romance confirmado?

Mientras que, por otro lado, Karol G y Feid parecen finalmente haber oficializado su relación, esto, con una fotografía capturada un poco antes de un concierto del paisa. Allí aparecen los dos tomados de la mano y muy sonrientes.

Para muchos esto representó la confirmación de su romance, sin embargo, la expareja de ‘la Bichota’, el puertorriqueño Anuel AA, no se rinde y así como lo ha hecho durante los últimos meses, nuevamente se burló de Feid.

Publicidad

Esta vez, el cantante apareció en sus redes sociales usando una camiseta con un estampado muy peculiar. Allí aparece él imitando una imagen de la película ‘Chiquito, pero peligroso’, en donde carga a un Feid pequeño sobre su pecho.

La publicación ya tiene miles de comentarios en los que le dicen al cantante que ya debe parar de hacer estas cosas, “¿Será que anuel no tiene nadie que lo aconseje?”, “queriendo llamar la atención de mi ex, cuando claramente ya no me quiere”, “Ya, pero decídete Feid o Karol”, “Yo cuando no acepto que mi ex, ya no me quiere”.

En los últimos días el cantante se ha dedicado a seguir enviando indirectas para su expareja , en otra de ellas también usó una camiseta con una famosa fotografía de él junto a la paisa, “estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Publicidad

Por ahora, ninguno de los paisas se ha referido al tema en sus redes sociales y hasta el momento no han reaccionado a las provocaciones del puertorriqueño, pero parece que la relación entre la cantante y su expareja ya no es muy buena.

De hecho, ella borró todas las publicaciones que tenía junto a él , incluso las que conservaba del momento en el que ya no eran pareja. Mientras que Feid se ha mantenido alejado de la polémica y no ha respondido a ningún comentario.