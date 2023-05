Anuel AA le pide perdón a Karol G nuevamente y una fanática lo apoya con un cartel

Durante las últimas semanas, el reconocido cantante Anuel AA ha protagonizado múltiples polémicas por las declaraciones que ha hecho sobre su expareja sentimental Karol G y también sobre el cantante paisa Feid . Recientemente, el intérprete de 'Más rica que ayer' volvió a dividir opiniones al pedirle disculpas públicas a 'La Bichota'

En las imágenes y videos, que ya son virales en las plataformas digitales, se puede ver el momento exacto en el que el intérprete se acerca a sus fanáticos en medio de un concierto y toma el cartel que sostiene uno de ellos y en el que se puede leer el siguiente mensaje: "Perdónalo, bebecita", rodeado de varias fotografías icónicas de la pareja que llegaron a ser.

De inmediato, el boricua se apresuró a decir en un divertido tono de voz: "Reina, te están hablando, pero ya basta, demuéstrale al mundo que se necesita es paz".

Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar en las plataformas digitales, pues se destacaron comentarios como:

"

ojalá lo perdone, ella tiene la culpa en gran parte, el hombre no se deja solo mucho tiempo y menos este que es FAMOSO, muchas fáciles detrás de él", "Ay no, jamás 😂 eso es un encarte. Y Feid tampoco es que sea la gran cosa, porque un hombre que habla mal de una mujer, es poco hombre pero peor es que esa mujer aún después de saber que hablaron mal de ella, ahora sea la novia. La ex muy dolida y todo, pero lo desenmascaró"

, entre otros mensajes.

Cabe aclarar que Anuel AA ha dado mucho de qué hablar desde que decidió confirmar su separación de Yailin La Más Viral , pues no solo reconoció la paternidad de la bebé que tuvo con una modelo colombiana, sino que también ha intentado llamar la atención de la intérprete de 'Location' dedicándole canciones y hasta posteando fotos donde se le ve abrazando una camiseta con su figura estampada.