Este es el regalo que Aída Victoria Merlano le dio a Westcol por alcanzar 1 millón de seguidore

Aida Victoria Merlan o no deja de dar de que hablar entre sus seguidores, pues ahora publicó un video con su novio, Westcol , también generador de contenido muy reconocido en Twitch, y que ahora sobrepasó una importante cifra de ‘followers’, por lo que la influenciadora quiso celebrar este logro.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al mismo tiempo 😂 @westcol Gracias por hacer mis días más felices ❤️”, fue lo que escribió acompañando un reel que compartió en su perfil ante sus más de 3.9 millones de seguidores.

Mira también: Con video íntimo, Aída Victoria Merlano confiesa estar perdidamente enamorada

Publicidad

En el video ella primero explica que “en la vida de West han estado pasando cosas muy bonitas y no quiero que pasen desapercibidas porque en verdad es muy especial”, para posteriormente mostrar cuando sube las escaleras y entra a su cuarto con un cuadro muy grande envuelto con cartón.

En ese momento, el joven de 21 años empezó a leer una carta de la modelo: “Desde que te conocí me recordaste la plenitud a través de ser uno mismo, sin darme cuéntame me diste la fuerza que necesitaba para quitarme pesos de encima. Me inspiras y me enseñas. ¡Gracias por compartir tu magia conmigo todos los días!”.

Acto seguido, abre el regalo y ve un cuadro grande con una ilustración de él que dice 1M expresa cuanto le gustó el detalle de su pareja: “Uy amor, que belleza, que cuadro más lindo”.

Te puede interesar: Aída Victoria muestra el video que su mamá, Aída Merlano, le envió como regalo de cumpleaños

Publicidad