Conoce a Juanita Molina, la talentosa protagonista de Romina Poderosa

A las noches de Caracol Televisión llega la historia de Romina Poderosa , una mujer que tendrá un inesperado encuentro que le cambiará la vida. Juanita Molina es la protagonista y quien le da vida a las hermanas Romina Páez y Laura Vélez , unas gemelas que fueron separadas al nacer.

Esta producción representa el primer protagónico de Juanita Molina, el cual le llegó por partida doble, pues tuvo este grandioso reto de ponerse en los zapatos de dos personalidades muy diferentes, y quien tuvo su debut en la pantalla chica en 2014 en uno de los canales regionales del departamento de Antioquia.

Esta paisa inició sus estudios de actuación en la New York Film Academy, en donde se enfocó en un curso de actuar para grabaciones. Además, tiene una amplia experiencia en otras áreas como el canto, la presentación, la conducción de autos y la improvisación, factores que amplían su capacidad de hacer diversos tipos de roles.

Entre algunas de sus habilidades al momento de interpretar, Juanita Molina cuenta con fundamentos como clown, la improvisación, la voz, la máscara neutra, entre otros. Casa Ensamble fue el lugar en donde estudió su carrera de actuación, la cual terminó en 2018.

El debut de Juanita Molina con Caracol Televisión se dio entre 2020 y 2021, cuando le dio vida a Sandee en La Reina del Flow 2 , un personaje que generó discordia en esta historia y que intentó conquistar a El Pez Koi. Cabe destacar que en esta producción ella sí cantó e hizo algunos de los coros de las canciones de Carolina Ramírez .

Otro de sus papeles en Caracol Televisión lo tuvo en Arelys Henao, canto para no llorar, en el 2021, sin embargo, no fue un personaje principal dentro de esta historia. Por otra parte, también ha hecho parte del elenco de una serie web y una obra de teatro.

A sus 26 años, Juanita Molina quiere llegar al corazón de todos los colombianos y hacer que amen la historia de Romina Poderosa de la forma como ella lo hace. Recientemente, la actriz publicó en sus redes sociales lo que este papel representa para ella: "Romina me ayudó a llenar de significado propio la palabra “poderosa”. Me enseñó a tener un aguante inquebrantable, me hizo conocer el lugar después del cansancio, las dos tan tercas, disciplinadas y obstinadas terminamos la carrera juntas".

