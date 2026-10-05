‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ recibió elogios de los jurados: “una estrella en potencia”

El Templo de la Imitación fue testigo de un momento memorable que dejó boquiabiertos tanto al público como a la mesa de juzgamiento. Con una potencia vocal sorprendente y una sensibilidad interpretativa única, la pequeña concursante que personifica a ‘Mini Mon Laferte’ saltó a la tarima dispuesta a entregar una actuación memorable de principio a fin.

Desde los primeros compases de su presentación, la artista demostró una fuerza escénica desgarradora que conquistó de inmediato el plató. El impacto emocional de la gala fue tan profundo que Amparo Grisales no pudo contener la emoción: ‘La Diva de Colombia’ se erizó por completo y terminó entre lágrimas, conmovida por la madurez y entrega de la pequeña imitadora.



Al finalizar la actuación, la mesa de jurados se deshizo en elogios unánimes hacia la concursante, calificándola sin dudarlo como "una estrella en potencia". Tanto Amparo como César Escola destacaron la fidelidad en el timbre de voz, la puesta en escena y la pasión con la que logra transmitir la esencia de la cantautora chilena, consagrándose como una de las revelaciones más impactantes de la gala.

Publicidad

De dónde es Mon Laferte y cuál es su nombre real

Publicidad

El nombre real de la renombrada cantautora, música y pintora chileno-mexicana es Norma Montserrat Bustamante Laferte. Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile, aunque ha desarrollado gran parte de su exitosa carrera artística afincada en México, país del que también posee la nacionalidad.



Cuáles son las canciones más famosas de Mon Laferte

Entre los mayores éxitos en la carrera de Mon Laferte destacan himnos de la música latina moderna como 'Tu falta de querer', 'Amárrame' (a dúo con Juanes), 'Mi buen amor', 'Plata ta tá' y 'Tormento', temas que han encabezado las listas de reproducción en toda América Latina.

Publicidad

Cuántos premios Latin Grammy ha ganado Mon Laferte

Publicidad

A lo largo de su aclamada trayectoria en la industria musical, Mon Laferte ha sido galardonada con 4 Premios Latin Grammy en diversas categorías, entre las que destacan Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum de Música Alternativa, consolidándose como una de las figuras femeninas más influyentes del pop y rock alternativo en español.