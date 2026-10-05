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Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ recibió elogios de los jurados: “una estrella en potencia” - CaracolTV

Amparo se erizó durante la presentación. A los jurados les encantó la presentación y Amparo lloró de la emoción. La mini imitadora dejo boquiabiertos a los jurados y al público.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ recibió elogios de los jurados: “una estrella en potencia”

Amparo se erizó durante la presentación. A los jurados les encantó la presentación y Amparo lloró de la emoción. La mini imitadora dejo boquiabiertos a los jurados y al público.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Mon Laferte' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Mon Laferte' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión